Alaba und Sabitzer in Champions-League-"Team der Saison"

Als "Entdeckung der Rückrunde in Hoffenheim" wurde Baumgartner in der Kategorie Mittelfeld offensiv berücksichtigt. Der 21-Jährige wurde auf Platz fünf (Im weiteren Kreis) gereiht. "Reifte im Schnelldurchgang vom Talent zum Leistungsträger", schrieb das Fachmagazin. "Immer gefährlich, mit Ball am Fuß sehr schnell, dribbelte ballsicher in die gefährlichen Räume".