Rückschlag für ÖFB-Team: Kapitän Alaba fällt aus

Österreichs Fußball-Nationalteam muss im möglicherweise entscheidenden EM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) in Wien gegen Belgien und drei Tage später in Baku gegen Aserbaidschan auf Kapitän David Alaba verzichten. Der Real-Madrid-Star stößt wegen seiner Muskelverletzung ebenso nicht zum Team wie Bologna-Verteidiger Stefan Posch. Das gab der ÖFB am Montag kurz vor der Kaderzusammenkunft bekannt. Freiburg-Stürmer Junior Adamu wurde nachnominiert.