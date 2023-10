ÖFB-Präsident lobt Rangnick und übt Kritik an WM-Vergabe 2030

Unabhängig von seiner Qualität und Erfahrung gehe Rangnick „mit unheimlicher Akribie und Begeisterung“ ans Werk. Der Deutsche werde daher auch eine Lösung finden, um die aktuell drohenden Ausfälle von Schlüsselspielern zu kompensieren. Mitterdorfer: „Er ist auch einer, der alles immer kritisch hinterfragt. Das ist gut. Er beschäftigt sich im ÖFB im Spitzensport mit allen Abläufen.“

Öffentliches Training

Die Wogen wegen der von Rangnick beanstandeten Qualität der Trainingsplätze beim Ernst-Happel-Stadion hat der Verbandschef vergangene Woche bereits zu glätten versucht. Das einzige öffentliche Training des ÖFB-Teams in Wien geht am Montag (17.30 Uhr) ebendort über die Bühne. Die Intensivvorbereitung auf Belgien startet Rangnick dann am Dienstag.

Die Partie gegen die Nummer fünf der Welt war Ende Juni in nur dreieinhalb Stunden ausverkauft. „Man merkt, dass die Erfolge des Teams die fußballbegeisterten Menschen mitreißen“, sagte Mitterdorfer. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt nannte der Kärntner zwei weitere positive Folgen: die Motivation für junge Kicker, ebenfalls diese Bühne erreichen zu wollen, und „eine gewisse Ruhe für wesentliche Arbeiten des ÖFB in anderen Bereichen“. Etwa das Kompetenzzentrum in Wien-Aspern, dessen Schaffung Mitterdorfer derzeit intensiv vorantreibt.

Kritisch äußerte sich der 58-Jährige zur Mega-WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten. Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz seien wichtige Themen. „Ich stehe dazu. Man hat als Verband eine gewisse gesellschaftspolitische Verantwortung unseren Menschen und Kindern gegenüber.“ Mit Gigantomanie kann er wenig anfangen. „Irgendwann muss man auch wieder ein bisschen zurückfahren trotz aller finanziellen Themen.“

Mit der WM-Vergabe 2030 an Spanien, Portugal und Marokko sowie je einem Spiel zum Auftakt in Uruguay, Argentinien und Paraguay dürfte die FIFA den Weg für ein Weltturnier vier Jahre später im nicht zuletzt wegen der Menschenrechtslage umstrittenen Saudi-Arabien geebnet haben. „Für uns als Verband ist es wichtig, in den Vergabeprozess von Großereignissen einen Wertekatalog als wesentliches Kriterium zu implementieren“, betonte Mitterdorfer dazu.