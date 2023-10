ÖFB-Kader vs. Belgien: Ohne Arnautovic, mit Alaba und Kalajdzic

"Das ist schon ungewöhnlich für diesen Zeitpunkt zu Beginn der Saison, es fühlt sich an, als wären wir am Ende einer langen Saison. Es kamen täglich neue Hiobsbotschaften herein. Deshalb haben wir ein paar mehr nominiert", sagt der Teamchef.

Seinen Humor hat Rangnick deshalb nicht verloren. "Ich habe schon gehofft, nicht mehr ans Telefon zu gehen. Aber das bringt ja nichts. Deshalb sind die Spieler trotzdem verletzt."