Rückschlag für die Austria: Keine Liga-Lizenz im ersten Anlauf

Wieder einmal musste die Wiener Austria um die Liga-Lizenz zittern, wieder einmal kam die Absage in erster Instanz. Wie die Bundesliga am Donnerstag mitteilte wurden den Violetten aus finanziellen Gründen die Lizenz verweigert. Ebenso die Zulassung der Young Violets in Liga zwei. Alle anderen Bundesligisten dürfen bereits ohne Auflagen für die nächste Saison planen.

Mehr in Kürze