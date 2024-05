Rückkehr mit langem Vertrag fixiert: Rapid kauft Louis Schaub

Wie vom KURIER am Freitag berichtet, haben Sportdirektor Markus Katzer und Trainer Robert Klauß mit vollem Einsatz um die Rückkehr des 29-Jährigen gekämpft.

Louis Schaub bei seinem berühmtesten Tor für Rapid 2015 in Amsterdam gegen Ajax

Letzte Details um Schöller-Kauf

Ebenfalls nach Hütteldorf wechseln soll wie vom KURIER berichtet das 18-jährige Verteidiger-Talent Jakob Schöller.

Eine endgültige Einigung wird von allen Beteiligten dementiert.

Die letzte Hürde liegt an finanziellen Details - Schöller hat eine Ausstiegsklausel für 500.000 Euro, die an sich sofort und auf einmal zu überweisen wäre. Für eine andere Art der Finanzierung des Innenverteidigers müsste es ein Entgegenkommen an die Admira geben.