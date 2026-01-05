Nach Kritik an der Klubführung: Manchester United entlässt Trainer Amorim

Obwohl es von vielen erwartet worden war, ist es doch der berühmte Knalleffekt. Ruben Amorim muss seinen Trainerposten bei Manchester United räumen.

Der Entscheidung kam am Tag nach dem 1:1 in Leeds. Nach dem Spiel leistete sich der Portugiese eine Spitze gegen die Klubführung und sprach von Spannungen im Klub. Der Portugiese stellte zudem klar, dass er nicht nur als Trainer, sondern als Manager zu Manchester gekommen sei.

Mieser Schnitt

Seine Amtszeit bei den Red Devils währte gut 14 Monate und 63 Pflichtspiele. Seine Bilanz ist fast ausgeglichen (25 Siege, 23 Niederlagen, 15 Remis), sein Punkteschnitt von 1,43 pro Spiel wenig berauschend. In der letzten Saison belegte Manchester United nur den 15. Platz, es war das schlechteste Ergebnis seit dem Abstieg aus der damaligen First Division im Jahr 1974.