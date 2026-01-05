Fußball

Nach Kritik an der Klubführung: Manchester United entlässt Trainer Amorim

Amorim muss Manchester verlassen
Der Portugiese legte sich nach vielen Misserfolgen obendrein mit der Klubführung an. Dieser wurde es zuviel.
05.01.26, 11:33
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Obwohl es von vielen erwartet worden war, ist es doch der berühmte Knalleffekt. Ruben Amorim  muss seinen Trainerposten bei Manchester United räumen. 

Was für eine Blamage für Manchester United: Aus gegen Viertligisten

Der Entscheidung kam am Tag nach dem 1:1 in Leeds. Nach dem Spiel leistete sich der Portugiese eine Spitze gegen die Klubführung und sprach von Spannungen im Klub.  Der Portugiese stellte zudem klar, dass er nicht nur als Trainer, sondern als Manager zu Manchester gekommen sei.

Mieser Schnitt

Seine Amtszeit bei den Red Devils währte gut 14 Monate und 63 Pflichtspiele. Seine Bilanz ist fast ausgeglichen (25 Siege, 23 Niederlagen, 15 Remis), sein Punkteschnitt von 1,43 pro Spiel wenig berauschend. In der letzten Saison belegte Manchester United nur den 15. Platz, es war das schlechteste Ergebnis seit dem Abstieg aus der damaligen First Division im Jahr 1974.

News im Fußball

Nach Kritik an der Klubführung: Manchester United entlässt Trainer Amorim Unglaublich: Bayerns Champions-League-Sieger von 2001 ist immer noch top Transfer-Knaller: Gregoritsch dürfte bei einem Ex-Klub landen ÖFB-Stürmer Gregoritsch sagt Basel ab - und hält sich bedeckt Ein belgischer Spitzenklub angelt nach GAK-Verteidiger
kurier.at, hot  | 

Kommentare