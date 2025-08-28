Was für eine Blamage für Manchester United: Aus gegen Viertligisten

Der englische Rekordmeister Manchester United hat sich im Liga-Pokal kräftig blamiert. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor am Mittwochabend beim Viertligisten Grimsby Town sensationell mit 11:12 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Damit musste Man United die nächste Enttäuschung einstecken, nachdem der Klub in der vergangenen Saison nur den 15. Platz belegt und das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur verloren hatte. Auch in der laufenden Saison steht erst ein Punkt aus zwei Spielen zu Buche.

Im Elfmeterschießen brauchte es 26 Schüsse und 18 Minuten, ehe nach einem Lattentreffer von Bryan Mbeumo die Überraschung perfekt war. Schon in der regulären Spielzeit hatte der Außenseiter 2:0 vorn gelegen, doch United rettete sich nach späten Toren noch ins Elfmeterschießen.