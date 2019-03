Rose nach dem Debakel in Neapel: "Es fühlt sich beschissen an"

Dem Deutschen war schon dem Spiel klar, dass „ Napoli ein Topgegner ist. Das wussten wir, das haben wir auch so gesagt. Die Torchancen von Napoli entstanden aus Eigenfehlern oder Kontern. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wir wollen und brauchen solche Spiele. Es fühlt sich heute aber beschissen an, das ist doch logisch.“

Auch seine Spieler analysierten ähnlich. „Es ist sehr ärgerlich, weil wir unsere Stärken nicht auf den Platz bringen konnten. Wir wollten aggressiver in Zweikämpfe gehen, haben gewusst, dass wir ans Limit gehen müssen. Wir sind gut gestartet, danach aber nicht mehr ins Spiel gekommen, haben Napoli zuviel Raum gelassen. Und eine Klassemannschaft bestraft das“, erklärte etwa Stefan Lainer, der ja im Sommer 2018 von den Italienern umworben worden war.

Unterstützung für Napoli

Und Innenverteidiger Andre Ramalho, der zwar einige Male patzte, dafür aber auch mehrmals in höchster Not retten konnte, sagte nach dem Spiel: „Wir waren einfach zu ineffizient in allen Bereichen. Wir hatten ein paar gute Phasen, in denen wir die Chancen nicht gut ausgenützt haben. Wir hätten mindestens ein Tor erzielen müssen. Gleichzeitig haben wir hinten viel zu viel zugelassen, vor allem zu Beginn. So hat sich Napoli gleich Selbstvertrauen geholt.“

Auch Andreas Ulmer trauerte dem wichtigen Auswärtstor nach, das möglich war und das die Ausgangsposition für das Rückspiel erheblich verbessert hätte: „Wir haben Napoli den Raum zu spielen gegeben. Die ersten Minuten haben uns gehört, danach wurde es schwer. Da hat man auch gesehen, welche Qualität sie haben. Dennoch hatten wir unsere Möglichkeiten“, meinte der Routinier.