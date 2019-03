Europa League: Die Salzburger fanden in Napoli ihren Meister

Doppelchance

Das Spiel begann dann auch anders als erwartet wurde. Es gab zunächst keinen Sturmlauf des Zweiten der Serie A. Im Gegenteil: Salzburg agierte aktiv, zwang die Napoli-Spieler immer wieder zu Abspielfehlern. Hannes Wolf (5.) und Munas Dabbur (6.) prüften Keeper Alex Meret.

Aber auch die Salzburger agierten in der Defensive nicht fehlerfrei. Ramalho konnte in höchster Not bei einem Schuss von Fabian Ruiz seinen eigenen Fauxpas ausbügeln (8.). Die zweite Chance ließen sich die SSC-Stars dann nicht mehr entgehen: Mertens konnte den völlig freistehenden Milik anspielen, der umkurvte Keeper Alexander Walke – 1:0 (10.).