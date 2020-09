Ronaldo sichert Juventus einen Punkt in Rom

So nah war die AS Roma einem Sieg über Serienmeister Juventus am Sonntagabend. Mit einer 2:1-Führung und einem Mann mehr auf dem Platz (Rabiot hatte Gelb-Rot gesehen) vergab aber vor allem Edin Dzeko die eine oder andere Großchance auf die Entscheidung.

Und so wurde es nichts mit dem Sieg der Gastgeber. Cristiano Ronaldo stieg in Minute 69 hoch in die Luft und erzielte per Kopf den Ausgleich, es sollte auch der Endstand sein. Bereits in der ersten Hälfte hatte der Portugiese per Hand-Elfmeter die 1:0-Führung Romas egalisiert (44.). Diese war ebenso aus einem Hand-Elfmeter entsprungen. Veretout traf vom Punkt (31.). Der Franzose sorgte auch vor der Pause für die erneute Führung (45.+1).

Einige Stunden zuvor hatte Napoli daheim gegen Genoa einen 6:0-Kantersieg gefeiert. AC Milan gewann ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Zlatan Ibrahimovic bei Crotone 2:0.