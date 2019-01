Ronaldo schießt Juventus zum Sieg bei Lazio

Sampdoria-Stürmer Fabio Quagliarella hat indes einen mehr als 20 Jahre währenden Rekord von Gabriel Batistuta eingestellt. Der 35-jährige Torjäger erzielte beim 4:0 gegen Udinese Calcio im elften Liga-Spiel in Serie mindestens ein Tor und egalisierte damit die Bestmarke von „Batigol“ aus der Saison 1994/95. Damals spielte der Argentinier für Fiorentina. Sollte Quagliarella auch am nächsten Samstag beim Spiel in Napoli treffen, wäre er alleiniger Rekordhalter. Der Oldie führt mit 16 Treffern auch die Schützenliste in Italien an.