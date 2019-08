Ronaldo, Ribery, Buffon & Co.: Das sind die Stars der Serie A

Alle Jahre wieder: Juventus Turin ist auch vor dem Beginn der Saison 2019/20 der klare Favorit auf den Gewinn der italienischen Meisterschaft. Die Alte Dame strebt dabei den neunten Titel in Folge an. Als Herausforderer haben sich neben Napoli auch AS Roma und Inter Mailand in Stellung gebracht. Alle haben aufgerüstet, wir zeigen Ihnen wie: