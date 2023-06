Roman Wallner startet Trainerkarriere, die WSG holt Sturm-Talent

Der LASK, der am Freitag unter dem neuen Coach Thomas Sageder das Training aufnahm, steht vor der Verpflichtung von Lenny Pintor. Der frühere französische Nachwuchsteamspieler stürmte für Zweitligist St-Étienne, Salzburgs Gourna Douath hat seinen alten Freund bereits via Social Media in der Liga begrüßt.