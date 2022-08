Roma-Coach Mourinho tobt: "Das Olimpico ist ein Kartoffelacker"

"Das Olimpico ist ein Kartoffelacker", monierte der portugiesische Coach. Die Bedingungen wären "wie am Strand."

Die Kritik von Jose Mourinho ist nicht unberechtigt. Tatsächlich präsentiert sich der Rasen im Olympiastadion in Roma in einem erbärmlichen Zustand. Da auch Stadtrivale Lazio seine Heimspiele in der ehrwürdigen Arena austrägt, ist der Platz ohnein schon extrem beeinträchtigt. In diesem Sommer diente das Stadion allerdings auch noch als Konzertbühne - zum Leidwesen von Jose Mourinho und der Kicker.