Schmidt bekennt sich erneut zu Red Bull

Seit Tagen füllt Roger Schmidt die Schlagzeilen der Kölner Tageszeitungen. Nach der Absage von Ex-Fürth-Trainer Mike Büskens gilt der 46-Jährige als Favorit Nummer 1 auf den vakanten Trainerposten beim 1. FC Köln.

Nun meldete sich Schmidt erstmals in dieser Causa zu Wort. Aus seinem Urlaubsort im Norden Afrikas ließ er dem KURIER am Sonntagvormittag ausrichten, dass sich nichts am Status Quo der letzten Wochen verändert hätte: „Meine Zukunft liegt in Salzburg.“

Der Deutsche, der seit elf Monaten für Red Bull arbeitet, hatte zuletzt mehrere Bekenntnisse zu Red Bull abgelegt, nachdem sein Name von deutschen Medien schon mit den Trainerämtern in Frankfurt, Paderborn und Bremen in Verbindung gebracht worden ist.

Schmidt hatte mehrmals erklärt, dass er gar nicht daran denke, Salzburg zu verlassen. „Ich habe hier jetzt nicht ein Jahr lang sehr viel investiert und Arbeit rein gesteckt, um dann jetzt wieder weg zu gehen“, meinte etwa der 46-Jährige, der mit Salzburg vergangenen Saison keinen Titel gewinnen hatte können.