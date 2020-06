Schmidt mit Köln einig?

Und auch der Kölner Stadt-Anzeiger vermeldete am Samstag: „Nun gilt Roger Schmidt, Coach von Red Bull Salzburg, als Favorit. Der 46-Jährige soll den FC übernehmen, allerdings steht Schmidt noch bis 2014 in Salzburg unter Vertrag, so dass der 1. FC Köln wohl eine Ablösesumme bezahlen muss.“

Der KURIER fragte am Samstag abermals beim FC Red Bull Salzburg nach. Der im Norden Afrikas urlaubende Trainer Roger Schmidt und der sich in Deutschland befindliche Sportchef Ralf Rangnick waren nicht bereit, Stellungnahmen abzugeben. Damit gibt es auch am sechsten Tag noch immer kein offizielles Statement der Salzburger zum Interesse der Kölner an Schmidt. Es wurde von der Salzburger Pressestelle wieder nur ausgerichtet, dass alles gesagt sei.

Der Salzburger Trainer hatte in den vergangenen Wochen mehrere öffentliche Bekenntnisse zu Salzburg abgegeben. Rangnick hatte am vergangenen Sonntag noch erklärt, dass es keine Anfrage für seinen Trainer geben würde. Da war allerdings ein Wechsel Schmidts zum 1. FC Köln noch kein Thema.

Der mittlerweile 46-jährige Schmidt war Ende Juni 2012 völlig überraschend als neuer Salzburg-Trainer präsentiert worden. Seinen Ex-Arbeitgeber, den deutschen Zweitligisten SC Paderborn, hatte er mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison verlassen.