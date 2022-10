Champions League: Lewandowski hält Barcelona am Leben

Mann des Spiels war Mohamed Salah, der erst in Minute 68 ins Spiel kam und dann binnen sechs Minuten und zwölf Sekunden einen Hattrick zum 7:1-Sieg erzielte. Der Erfolg nach 0:1-Rückstand sollte vor allem für Jürgen Klopp Erleichterung bringen. Die jüngsten Misserfolge hatten auf die Laune des Startrainers geschlagen. Klopp musste sich zuletzt ungewöhnlich vielen kritischen Fragen und Kommentaren stellen und reagierte dabei nicht ganz so cool wie in früheren Tagen. Seinem Landsmann, Liverpool-Legende und Sky-Experte Didi Hamann, richtete er nach dessen Kritik etwa aus, „keine Ahnung“ zu haben.