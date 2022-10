Prominente Zuschauer und blutige Torschützen in der Champions League

Wenn es läuft, können auch in der Königsklasse die Topspieler geschont werden. So wurde das bei Real Madrid und Manchester City gehalten, in beiden Fällen ist der Plan – knapp aber doch – aufgegangen. Real-Abwehrchef David Alaba saß beim 1:1 gegen Donezk lange auf der Bank und kam erst in der 68. Minute als Joker. Erling Haaland sah beim 0:0 von City in Kopenhagen zu.

Die Unentschieden gegen die Außenseiter reichten zum Aufstieg ins Achtelfinale nach nur vier Spieltagen in der Champions League.

"Was dich nicht tötet ..."

Wobei es beim aktuellen Titelverteidiger knapp war: Antonio Rüdiger traf in Warschau gegen Schachtar Donezk erst in der 95. Minute zum Endstand. Der Deutsche stieß dabei mit Goalie Trubin zusammen und musste blutüberströmt wegen einer Platzwunde vom Feld.