WM in Katar ohne Europameister: Nordmazedonien blamiert Italien

Der Weg zum großen Hit um ein Ticket für die Winter-WM in Katar zwischen Italien und Portugal schien geebnet, doch der Europameister blamierte sich gegen den Underdog aus Nordmazedonien. Während Portugal gegen die Türkei bereits zur Pause mit 2:0 in Führung lag, wurden die meisten Versuche der Italiener von den Gästen noch vor dem eigenen Tor abgeblockt und so die Null gehalten.

Dass die gesamte EM-Defensive der Squadra Azzurra ausfiel, machte die Angelegenheit auch nicht leichter. Ein spätes Italien-Tor wäre doch typisch – aber es kam anders. In der 92. Minute schoss Trajkovski sein Land ins Play-off-Finale. Damit verpasst Italien zum zweiten Mal in Folge die WM.