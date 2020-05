Ried schlägt Bröndby

Ein breites Grinsen im roten Gesicht des Mannes, dessen mächtiger Oberkörper in ein gelbes Trikot gepresst ist, unterstreicht die in englischer Sprache gelallte Zufriedenheit. Ja, das Bier sei sehr gut hier. Der Mann weiß, wovon er spricht. Er ist Däne, kam flugs aus Kopenhagen und brachte ein Stück Europa mit in die oberösterreichische Provinz.



4500 Zuschauer waren erlaubt, ebenso viele kamen ins Stadion der SV Ried, das im Bundesliga-Alltag 7000 fasst. Das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Bröndby IF war die bereits elfte Europacup-Partie in der bemerkenswerten Rie-der Vereinsgeschichte.



Also wurde alles getan, um die UEFA nicht zu verärgern. 123 über Nacht ausgetauschte Flutlichtlampen sollten Durchblick in die Frage bringen, ob denn die Leistungsstärke der österreichischen und dänischen Liga eine tatsächlich vergleichbare ist.