Ried könnte benachteiligt werden

Das Rätselraten geht weiter: Noch immer ist unklar, warum Österreich im aktuellen UEFA-Länderranking für die Saison 2007/’08 nur mehr 3,000 Punkte gutgeschrieben bekommen hat statt 3,200 Punkte wie vor einem Jahr? Die UEFA hat eine diesbezügliche KURIER-Anfrage von Mittwoch noch immer nicht beantwortet.

Ein österreichischer Klub könnte durch die fehlenden 0,200 Punkte direkt benachteiligt werden, da ja das UEFA-Länderranking eine Grundlage für die UEFA-Klubrangliste ist. In dieser liegt Ried nach der neuen Berechnung nämlich plötzlich hinter dem FC Motherwell, nach der alten Berechnung wäre man vor dem schottischen Klub gelegen.

Dies könnte sich negativ auswirken, sollten sowohl Motherwell als auch Ried in der Auslosung für das Europa-League-Play-off dabei sein. Dann könnte dies in der Frage entscheidend sein, welcher Klub sich als Gesetzter die Topklubs erspart oder welcher nicht?

Motherwell startet zwar zunächst als Ersatz für den in Konkurs befindlichen schottischen Vizemeister in der Champions-League-Qualifikation. Sollte in dieser aber in Runde drei Endstation sein, dann würde man im Play-off der Europa-League weiterspielen. Dieses kann auch Ried erreichen, wenn man zunächst die Hürde Soligorsk ausschaltet und dann in der 3. Runde einen der gesetzten Klub aus dem Bewerb wirft.

Dies könnte dann auch direkt Einfluss auf die Vergabe der Europacup-Startplätze für die Saison 2014/’15 haben, obwohl die Saison 2007/’08 dafür eigentlich aus der Wertung fällt. Denn volle Punkte gibt es erst in der Gruppenphase. Und gerade die Frage, ob man im Play-off gesetzt ist oder nicht, ob man also eine unlösbare Aufgabe oder einen machbaren Gegner bekommt, kann durchaus entscheidend sein.

Denn klar ist auf jeden Fall: Ob Österreich 2014 erstmals einen Fixstarter in der Champions League stellt oder nicht, darüber könnten sogar Zehntelpunkte entscheiden.