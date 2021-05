Der Sieger empfängt schon am Donnerstag (19.00) die Kärntner. Am Sonntag (17.00/alle live Sky) steigt das Rückspiel in Wolfsberg, der Triumphator darf als gesetztes Team in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation ab 22. Juli antreten. Am 16. Juni steht der erste von drei Gegnern fest, die für den Einzug in die Gruppenphase bezwungen werden müssten.

Stögers Abschied naht

Die dritte Trainer-Ära Peter Stögers bei der Austria könnte in Hartberg enden. Nachdem sein Herzensklub am Freitag mit der 2:3-Niederlage in Ried das Heimrecht verspielte, tobte der mit Saisonende scheidende Coach. "Das kotzt mich an." Der Mann, der die zweite Seuchensaison hintereinander stets mit unaufgeregter Sachlichkeit moderiert hatte, schien fassungslos über das eben erlebte Versäumnis.