Rempler gegen Streich: Frankfurt-Kapitän 7 Wochen gesperrt

Abraham hatte Streich bei der 0:1-Niederlage der Eintracht in Freiburg am Sonntag in der Nachspielzeit an der Seitenlinie mit der Schulter zu Boden gecheckt und dafür die Rote Karte gesehen. Eintracht-Trainer Adi Hütter hatte danach erklärt, an Abraham als Kapitän festhalten zu wollen.

Einspruch von Frankfurt

Freiburgs Vincenzo Grifo wurde nach einer Tätlichkeit gegen Abraham ebenfalls ausgeschlossen. Er muss nun drei Spiele pausieren.

Eintracht Frankfurt sowie auch David Abraham legten gegen die Sperre umgehend einen Einspruch ein. Das passiere, um Abraham die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen eines Verhandlungstermins vor dem DFB-Sportgericht persönlich zu dem Geschehen in Freiburg zu äußern, schrieb die Eintracht.