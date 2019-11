Nach Rempler gegen Streich: Abraham bleibt Frankfurt-Kapitän

David Abraham muss nach seinem Stoß gegen Freiburgs Trainer Christian Streich nicht das Kapitäns-Amt beim deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt aufgeben. " David ist und bleibt unser Kapitän", sagte Trainer Adi Hütter in verschiedenen Medien. Nach Bild-Informationen muss der 33-jährige Argentinier eine Geldstrafe in der Höhe von 35.000 Euro an eine wohltätige Einrichtung spenden.