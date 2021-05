Relegation? Es könnte doch noch einen direkten Abstieg geben

Um direkt in die Bundesliga aufzusteigen, braucht es nicht nur die notwendige Lizenz, sondern in der 2. Liga sportlich auch zumindest Platz zwei. Andernfalls kann sich der bestplatzierte Klub mit Spielberechtigung für die oberste Liga nur über eine Relegation (Hin- und Rückspiel) gegen den Letzten der Bundesliga fürs Oberhaus qualifizieren.

Dass es so kommen würde, davon musste man zuletzt wochenlang ausgehen. Denn die drei Aufstiegsaspiranten Wacker Innsbruck, Austria Klagenfurt und GAK waren in der 2. Liga doch etliche Punkte entfernt vom 2. Tabellenplatz. An der Spitze lag lange Zeit der SV Lafnitz, der jedoch seit drei Runden auf einen Sieg wartet und dadurch auf Platz fünf zurückgefallen ist. Innsbruck und Klagenfurt liegen nach etlichen Erfolgen mittlerweile auf den Plätzen drei und vier, der GAK ist sportlich nicht mehr im Rennen.