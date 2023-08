Rekordtransfer für den LASK - Nakamura verlässt den Verein

Nakamura wäre in diesem Fall der mit Abstand teuerste Abgang in der Geschichte der Linzer. Dieses Prädikat trug bisher der Brasilianer Joao Victor, der 2019 für kolportierte 3 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt war. „Wir freuen uns für ihn, dass er den Schritt machen kann“, erklärte LASK-Präsident Siegmund Gruber. „Wir hätten Keito schon am Ende der letzten Saison verkaufen können, haben aber durch das Zuwarten eine ungleich höhere Ablösesumme lukrieren können.“