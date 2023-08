Austria in Warschau: Der Neue flog mit und landet auf der Bank

Der Neue ist schon mit an Bord. Im wahrsten Wortsinne, denn Stürmer Alexander Schmidt stieg, kaum wurde seine Verpflichtung nun auch offiziell, schon mit der Mannschaft in den Flieger Richtung Warschau.

Der 25-Jährige wird am Donnerstag (19 Uhr/ live ORF 1) im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde in der Conference League gegen Legia nicht von Beginn an zum Einsatz kommen, wie Trainer Michael Wimmer festhält: „Wir sind froh, dass er hier ist. Er wird aber erst einmal auf der Bank Platz nehmen.“

In mittlerer Zukunft soll er jedenfalls Haris Tabakovic ersetzen, kein leichtes Unterfangen ob der starken Tor-Quote, die der Schweizer im Jahr 2023 vorweisen konnte.

Für Schmidt kam das Angebot der Violetten durchaus überraschend, „aber ich musste es fast annehmen, ich bin ja hier in Wien aufgewachsen“.