Rekordkulisse im Wembley: England entdeckt den Frauen-Fußball

Fußball-England erschüttert nichts so leicht. Aber an diesem Wochenende herrscht doch wieder einmal Ausnahmezustand. Das liegt an zwei Spielen. Das eine findet in Liverpool statt, wo der PremierLeague-Tabellenführer am Sonntag den Verfolger Manchester City empfängt (17.30 Uhr). Glaubt man den Fußballkennern auf der Insel, wird in diesem Spiel bereits die englische Meisterschaft (vor)entschieden.

Jedenfalls dann, wenn Liverpool erneut nicht verliert. Das kam zuletzt nicht allzu oft vor für Jürgen Klopp und seine Männer. In den letzten 50 Ligaspielen gab es nur eine Niederlage, die aber ausgerechnet gegen Manchester City. Jedoch auswärts. In Anfield konnte City zuletzt in den 1930er-Jahren gewinnen.

So viel zum Sonntag.

Bereits am Tag davor geht es um das Allerheiligste im englischen Fußball: das Wembley Stadion. 90.000 Besucher hatten sich angekündigt für ein Freundschaftsspiel zwischen den Damen-Nationalteams von England und Deutschland (Samstag um 18.30 Uhr). Wer nun an eine Weltrekordkulisse denkt, der wird enttäuscht. Beim WM-Finale 1999 kamen 185 Zuschauer mehr nach Pasadena ( USA).