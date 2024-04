Rekord-Jagd in London: Leverkusen strebt nach Bestmarke

Bleibt Leverkusen gegen West Ham auch im 44. Pflichtspiel in Folge unbesiegt, würde Bayer einen Rekord für die Top-5-Ligen aufstellen. Keinem Team ist so eine Serie in diesem Jahrtausend gelungen, Juventus kam auf 43 Partien. Im Halbfinale wartet entweder AS Roma oder AC Milan. Das Hinspiel gewannen die Römer auswärts mit 1:0.