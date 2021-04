Rekord der Top-Ligen: Bayern vor der Bestmarke für Serienmeister

Bayern, Bayern, Bayern, Bayern, Bayern, Bayern, Bayern, Bayern und – wenn kein Fußball-Wunder passiert – Bayern. Die Münchner sollten heute mit einem Sieg in Mainz das Serien-Abonnement verlängern und drei Runden vor dem Ende zum neunten Mal in Serie den Meisterteller einheimsen.

Damit wird der Klub von David Alaba, der zum zehnten Mal mit den Bayern Meister werden könnte, auch eine Bestmarke einstellen. Zumindest, was die europäischen Top-Ligen betrifft. Juventus kann in dieser Saison nur noch ein großes Wunder den zehnten Meistertitel in Folge bringen. Die Turiner liegen sechs Runden vor dem Ende elf Punkte hinter Leader Inter und werden wohl die Serie bei der Zahl neun beenden – und somit von den Bayern eingeholt werden. Weder in England, noch in Spanien oder Frankreich schaffte es jemals ein Klub, über so lange Zeit an der Spitze zu stehen.

Salzburger Serie

Sollten die Salzburger nicht am Saisonende komplett einbrechen, werden sie sich zum achten Mal in Folge zum Meistertitel gratulieren lassen können. Damit sind sie im Spitzenfeld anderer prestigeträchtigen Ligen.