Reif für die Färöer-Inseln?

Ausgerechnet Färöer. Ausgerechnet auf den Schafsinseln, den Albtrauminseln des rot-weiß-roten Fußballs, hat Österreichs Nationalteam noch eine lästige Pflicht zu erfüllen, nachdem am Freitag in Stockholm die Kür verpasst worden war. Wie zum Hohn kriegen es die ernüchterten Österreicher in diesem zur Bedeutungslosigkeit verkommenen Gruppenfinale mit dem Angstgegner zu tun.



Es ist nur ein schwacher Trost, dass die Österreicher am Dienstag in Torshavn Historisches erreichen können. Immerhin sind die Färöer noch ein weißer Fleck auf der Landkarte des ÖFB: Auswärts wurde die Nummer 182 der Welt in zwei Anläufen noch nicht besiegt.