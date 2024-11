Krems, Leoben und Imst: Drei Herbstmeister, zwei wollen in die 2. Liga

In den Regionalligen ruht ab sofort der Ball, die Hinrunden sind absolviert. Gelegenheit für einen Blick in die drei dritten Ligen, welche Klubs drängen sich von Ost bis West für den Aufstieg in die 2. Liga auf?

In der Regionalliga West liefern sich Imst und Austria Salzburg ein Duell um die Tabellenspitze. Die Tiroler sind als einziges Team nach 15 Runden noch ungeschlagen und überwintern mit zwei Zählern Vorsprung auf den Salzburger Traditionsverein.

Imst holte Bayern-Meistertrainer

Für die Mission Aufstieg hat der SC Imst im Sommer einen namhaften Cheftrainer verpflichtet: Der Deutsche Jens Scheuer führte das Frauenteam des FC Bayern 2021 zum Meistertitel. „Ein Herbstmeistertitel ist schön und nett, mehr aber auch nicht“, betont Scheuer.

Finanziell sollte dem Aufstieg des Klubs aus dem Tiroler Oberland nichts im Wege stehen: Imst hatte bereits für diese Saison die Lizenz erhalten.