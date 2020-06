Red Bulls Rangnick: Entscheidende 8 Sekunden

Seine berufliche Karriere verlief sowieso ungewöhnlich: Er begann nach der Matura ein Lehramtsstudium für Sport und Englisch an der Uni Stuttgart, absolvierte ein Studienjahr in Brighton. Parallel dazu spielte er nicht nur Fußball, sondern machte auch die Trainerausbildung an der Sporthochschule Köln. Als Mittzwanziger beendete Rangnick diese – als Lehrgangsbester. Ohne Reputation als Fußballer konnte er sich nach oben arbeiten – bis in die Deutsche Bundesliga, bis ins Champions-League-Semifinale mit Schalke 04.

Rangnick steht für eine ganz bestimmte Art von Fußball, den er in 15 Jahren als Profitrainer immer weiterentwickelt hat. Und die sich doch radikal unterscheidet von der Art von Fußball, die zuletzt in Salzburg und Leipzig gehegt und gepflegt worden ist.

Die Grundlage seiner Philosophie lässt sich mit einer wissenschaftlichen Untersuchung erklären, die Rangnick selbst gerne zitiert: Ein Großteil der Tore fallen in den ersten acht Sekunden nach der Balleroberung. Danach nimmt die Wahrscheinlichkeit deutlich ab, dass ein Tor fällt.