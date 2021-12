Salzburger Befreiungsschlag gegen Hartberg? "Jammern bringt nichts"

Zu den Basics

In diesem Jahr soll sich das ändern. Gegen Hartberg will Salzburg am Samstag zurück in die Erfolgsspur. Wie das gelingen soll? „Wir müssen unsere Basics richtig abrufen, die in den letzten Spielen nicht zu 100 Prozent da waren. Das müssen wir auf den Platz bringen“, weiß Kapitän Andreas Ulmer. Die Steirer kommen nach einem 2:1-Erfolg gegen den LASK jedoch mit breiter Brust. Für die Salzburger kein Grund zur Sorge, hat man gegen Hartberg bislang doch noch nie den Kürzeren gezogen.