Salzburg-Coach Struber nach Blamage: "Darf nie wieder passieren"

Struber selbst wollte diesen Umstand aber nicht als Hauptgrund für die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison sehen. "Wir sind nicht in unsere Grundprinzipien gekommen, auch die Pressingmomente waren nicht so wie normal", sagte der Salzburger. Auch Ulmer sah die personellen Umstellungen "eher nicht" als Ursache. "Der Kader ist gut und groß genug, um so ein Spiel erfolgreich zu gestalten."

In der ersten Hälfte noch klar dominant und auch mit einigen Chancen ausgestattet, fielen die Hausherren nach Seitenwechsel gegen immer mutigere Gäste deutlich ab. "In der Kabine war ich ganz ruhig und sachlich, habe angesprochen, was wir auf den Platz haben vermissen lassen", erzählte Struber. "Natürlich war ich kritisch. Es war nicht der Standard, den wir uns erwarten."