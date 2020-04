Red Bull: Das Wunder von Salzburg jährt sich zum zweiten Mal

Was sich auf den Tag genau vor zwei Jahren im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinales zwischen Salzburg und Lazio Rom abgespielt hat, werden die gut 30.000 Zuschauer wohl nie vergessen, die in der Red-Bull-Arena an diesem 12. April live dabei waren.Drei Tore erzielten die Salzburger von der 72. bis zur 76. Minute, und das gegen eine Spitzenmannschaft aus der italienischen Serie A. Damit konnte nicht nur von 1:1 auf 4:1 gestellt, sondern auch der 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht werden. Erstmals nach 22 Jahren stand wieder ein österreichischer Klub in einem Europacup-Semifinale.