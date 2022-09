Real mit Alaba weiter makellos, ManCity schwärmt von Haaland

Als Pep Guardiola das artistische Kung-Fu-Tor von Haaland erstmals auf dem Bildschirm sah, entfuhr ihm ein "Oh, mein Gott". So etwas, versicherte der Starcoach von Manchester City, "habe ich noch nie gesehen". Und dann fiel ihm ein. Doch. Einmal. Am 22. Dezember 1973. Durch sein absolutes Idol. Deswegen verteilte er an seinen neuen Torjäger das wohl ultimative Lob, das man von Guardiola bekommen kann: Er verglich ihn mit Johan Cruyff.

"Er hat einmal für Barcelona gegen Atlético Madrid ein solches Tor gemacht. Und als ich das Tor sah, dachte ich sofort: 'Aah, wie Johan Cruyff", sagte der Ex-Trainer des FC Bayern München, für den die 2016 verstorbene niederländische Fußball-Ikone einen ganz besonderen Stellenwert hat. "Wer mich kennt, weiß, welchen Einfluss er auf mich hat", sagte Guardiola: "Als Person, als Mentor und als Trainer." Guardiola spielte einst unter Cruyff beim FC Barcelona.