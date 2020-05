Real Madrids galaktischer Absturz

Für die verwöhnten Fans war der Schuldige schnell gefunden: Iker Casillas, der sein 15-jähriges Liga-Jubiläum feierte, wurde gnadenlos ausgepfiffen. Der seit langem umstrittene Keeper, im Sommer trotz des Kaufes von Navas wieder zur Nr. 1 aufgestiegen, ließ zuletzt sechs von sieben Torschüssen passieren. Geschmäht wurden aber auch Real-Boss Florentino Pérez und Trainer Carlo Ancelotti. Der Trainer, zum Saisonende noch für den Champions-League-Triumph gefeiert, wird kritisiert, weil er – angeblich auf Anweisung von Pérez – alle Stars ( Ronaldo, Benzema, Bale, James Rodríguez, Modric und Kroos) auf einmal einsetzt und dabei die Defensive vernachlässigt.

Schneller als erwartet bewahrheitet sich die von Cristiano Ronaldo vorgebrachte Kritik an der Transferpolitik: Die (natürlich teuren) Zugänge waren in dieser Form für ein eingespieltes Ensemble nicht nötig. WM-Star James trumpfte für Kolumbien in Brasilien als Spielmacher im Zentrum auf. Diese Position war bei Ancelotti nach dem Verkauf von Özil 2013 aber nicht mehr vorgesehen: Am besten spielte Real im 4-3-3 ohne Zehner, aber mit der Power der „ BBC“-Sturmreihe Bale – Benzema – Cristiano Ronaldo.

Weiter hinten soll Weltmeister Kroos als Sechser agieren, wirkt damit aber ohne defensive Absicherung überfordert. Der verletzte Khedira und der zu Bayern gewechselte Xabi Alonso werden vermisst. Ebenso wie die Spielfreude von Di Maria, der gar nicht zu Manchester United wechseln wollte.

Dass Alonso bei den Münchnern nach seinen beiden bisherigen Einsätzen als „Mann des Spiels“ ausgezeichnet wurde, während Real die beiden Partien nach dem Verkauf des Abräumers verloren hat, nimmt bei Real die letzte verbliebene Freude an den neuen Stars.