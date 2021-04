Real Madrid und Manchester City ziehen ins CL-Semifinale ein

Foden fixiert Sieg

In der zweiten Hälfte wurde der Druck für Dortmund zu groß. Emre Can bekam eine Flanke von Phil Foden an den Oberarm, den dafür verhängten Elfmeter verwandelte Mahrez (55.). ManCity war nun klar Herr des Geschehens - angeführt von einem überragenden De Bruyne, der nach sehenswerter Einzelaktion in Hitz seinen Meister fand (74.).

Der daraus resultierende Corner wurde kurz abgespielt, Foden zog an der Strafraumgrenze ab und überraschte Hitz mit einem Schuss via Innenstange ins kurze Eck. In der Folge fehlten Dortmund die Mittel, um noch einmal zurückzuschlagen, City fixierte mühelos das insgesamt zweite Champions-League-Semifinale, das erste seit 2016.