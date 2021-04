"Beschämend": Liverpool-Fans attackierten Teambus von Real Madrid

Der Mannschaftsbus von Real Madrid ist auf dem Weg zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zu Liverpools Stadion an der Anfield Road attackiert worden. Laut mehreren Medienberichten wurde das Gefährt, in dem die Stars des spanischen Rekordmeisters saßen, von Männern mit Flaschen beworfen, daraufhin ging eine Scheibe zu Bruch. Verletzt wurde offenbar niemand.