Real Madrid: Ohne Ramos hagelt es Niederlagen

Doppelt bitter, weil die Spanier im Rückspiel in Manchester ein 1:2 aus dem ersten Duell aufholen und drehen müssen. Eine "Mission Impossible" ohne Ramos, der bei der Niederlage in Madrid Rot gesehen hatte? Real glaubt jedenfalls an den Glücksbringer Sergio Ramos, der die Reise nach Manchester als Motivator antreten wird.

Nach dem Titelgewinn in der spanischen Primera Division gingen die Stars allesamt auf Urlaub, nur Ramos blieb in Madrid. Einerseits, weil er zum vierten Mal Vater wurde, andererseits hielt er sich fit - für den Fall, dass doch noch der Aufstieg in der Champions League gelingt.

Denn dann würde das Finalturnier in Portugal auf dem Programm stehen. Mit Sergio Ramos.