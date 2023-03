Rauer Ton bei Bayern München: "Wir haben alles vermissen lassen"

Sportchef Hasan Salihamidzic war außer sich. "Das war nicht das, was Bayern München bedeutet", schimpfte er. "Wir haben alles vermissen lassen. Haben uns von einer Mannschaft, die am Donnerstag noch gespielt hat, überrennen lassen." Den Grund für die Niederlage ortete Salihamidzic in der Einstellung: "So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt."

Die Ausgangslage für das "Knallerspiel" gegen den BVB, sagte Kapitän Thomas Müller, "haben wir uns natürlich anders vorgestellt, das ist logisch". Gegen Leverkusen habe sein Team "leider wenig von dem gezeigt, was uns in den letzten Spielen stark gemacht hat", kritisierte Müller: "Wir müssen uns schon einige Fragen stellen." Kimmich meinte: "Ich sehe nichts Positives in dem Spiel heute."