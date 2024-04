Rassismus im Sport: "Fußball kann eben auch trennen"

"Ich verliere mehr und mehr die Lust am Fußballspielen", sagte Vinicius Jr. unter Tränen Ende März auf einer vielbeachteten Pressekonferenz des brasilianischen Nationalteams. Der 23-jährige Real - Madrid -Stürmer ist in Spanien immer wieder Opfer rassistischer Beleidigungen geworden.

Ronny Blasche ist Journalist und Autor mehrerer Bücher, die Themen an der Schnittstelle Sport und Politik behandeln. In seiner neuen Publikation "Spielfeld der Herrenmenschen" widmet er sich dem Rassismus im Fußball. Im KURIER-Interview spricht er darüber: Woher kommt er? Wo gibt es ihn noch? Und warum hält er sich so konstant? "Die weltweite Verbreitung des Fußballs ist ohne den Kolonialismus nicht zu verstehen", meint Blaschke. Bis heute durchziehe rassistisches Denken den modernen Fußball und die Sportindustrie.

Ganz ist der Rassismus sicherlich nicht verschwunden. Er ist auf jeden Fall nicht mehr so sichtbar und nicht mehr so hörbar, weil die Stadien morderner geworden sind, weil es Kameras gibt. Aber wenn wir auf Wahlergebnisse in Deutschland, Österreich, in vielen Ländern Europas schauen, sehen wir, dass rechte Parteien erfolgreich sind, auch, weil sie rassistische Denkmuster aufgreifen. Es kann natürlich sein, dass es viele Menschen gibt, die diese Einstellungen in sich tragen, aber sie vielleicht weniger nach außen lassen. Sie wollten in Ihrem Buch aber den Blick vor allem auf "strukturellen Rassismus" legen. Was meinen Sie damit? Ja, die Mannschaften sind divers, Nationalteams sind bunt. Aber schauen Sie in die Führungsgremien, in die Vorstände, die Aufsichtsräte, in die Sportredaktionen, in die Sponsoren! Also dort, wo über die Fußballindustrie bestimmt wird, wo die Entscheidungen getroffen werden. Da sprechen wir überwiegend von weißen Männern. Braucht es Quoten, um das auszugleichen? Ich glaube, dass es strenge Regeln braucht wie etwa die "Rooney Rule" (siehe Infobox), oder Stipendien oder Mentorenprogramme. In Deutschland haben 25 Prozent eine Einwanderungsgeschichte und die sieht man nicht im Präsidium, den Aufsichtsräten. Da muss man nachhelfen. Der Reflex im Fußball ist oft, dass man auf Freiwilligkeit setzen will oder darauf wartet, dass es sich natürlich löst. Aber es wird sich nicht lösen, weil mächtige Menschen diejenigen rekrutieren, die ihnen ähnlich sind, sodass sich ein solches System schwer durchbrechen lässt.

Rooney Rule Die Rooney Rule soll Diversität und Chancengleichheit bei der Besetzung von Positionen in der NFL fördern. Unter anderem besagt sie, dass im Falle einer vakanten Trainerposition persönliche Vorstellungsgespräche mit mindestens zwei Kandidaten aus einer ethnischen Minderheit durchgeführt werden müssen. Die Regelung kommt in der NFL seit 2003 zur Anwendung. Namentlich geht sie auf den ehemaligen Eigentümer der Pittsburgh Steelers, Dan Rooney, zurück der auch dem NFL Diversity Committee vorstand.

Es scheint, als ob schwarze Akteure oft bestimmte Positionen besetzen. Nur wenige sind zentrale Mittelfeldspieler, Torhüter oder Trainer. Woran liegt das? Die Kolonialmächte haben einst Menschenrassen erfunden, um die Versklavung von Millionen Menschen zu rechtfertigen. Vereinfacht: Sie unterschieden die weiße intellektuelle Überlegenheit und die schwarze körperliche Überlegenheit. Diese Gedanken halten sich teilweise bis heute. Es gibt erste Studien, dass auf den Positionen, wo man spielintelligent sein muss, überproportional weiße Spieler spielen. Hingegen auf der Außenposition oder auf der Verteidigerposition sind es oftmals auch schwarze Spieler, denen man ja Athletik nachsagt. Das führt dann auch dazu, dass im Nachwuchsfußball gewisse Spieler für gewisse Positionen ausgebildet werden. Es gibt erste Studien, dass die TV-Kommentatoren, die ja meistens weiß sind, schwarze Spieler anders loben. Da gehen sie mehr auf die Körperlichkeit ein.

Warum lassen sich diese Vorurteile nicht aus der Welt schaffen? Brauchen wir sie, um uns die Gesellschaft zu erklären? Sie werden zu selten aufgebrochen. Vor allem in Deutschland und Österreich sprechen wir viel zu wenig über die Kolonialgeschichte, die ja bis heute die Welt strukturiert. Wir glauben zum Beispiel bis heute, dass Läufer aus Ostafrika mehr Ausdauer haben, dass afroamerikanische Basketballer in der NBA höher springen können als ihre weißen Kollegen. Wir können das aber alles mit sozialen und kulturellen Argumenten begründen – nicht mit biologischen. Dennoch halten sich diese Vorurteile von den biologischen Begünstigungen... Es hält sich in der Kunst, im Sport. Und wir sollten uns mehr Mühe machen, es zu hinterfragen. Und es lässt sich auch nicht so leicht skandalisieren wie etwa Affenlaute im Stadion. Oder wenn Fans Bananen auf den Rasen werfen. Aber das hintergründige neokoloniale Denken ist schwierig zu thematisieren. Auch vordergründigen Rassismus gibt es noch - siehe Vinicius Jr. - wir dachten doch eigentlich, das haben wir hinter uns gelassen? Es bricht eben in solchen Situationen heraus. Diese Lebenslüge des Fußballs, dass er per se Menschen verbindet, das war ja nie so richtig wahr. Fußball kann eben auch trennen. Wenn Fans ihre Gegner provozieren und herabwürdigen wollen, dann machen sie es oft auf dem Rücken von schwarzen Menschen. Oder jüdischen Menschen. Weil sie wissen, das ist die ultimative Kränkung, damit bekommen sie Aufmerksamkeit.