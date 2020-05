Rapids verpasste Chance

Der Reihe nach: Im September 2011 entwarf eine Gruppe rund um einen erfahrenen Projektentwickler mit Nähe zu Investoren eine Grundsatzstrategie. Nach den Enttäuschungen mit Rapid wurde diese auch bei der Wiener Stadtentwicklung deponiert. Über eine undichte Stelle beim Verein gelangte das Wissen über diese Studie auch in Fan-Kreise. Dem KURIER liegt die zehnseitige Projektmappe vor.

Ein Initiator bestätigt die Authentizität des Schriftstücks. Das Ziel war, "einen modernen Verkehrsknotenpunkt mit Nahversorgungsinfrastruktur und einem Freizeit- und Entertainmentbereich im Zusammenhang mit dem Hanappi-Stadion als Einheit zu bilden". Im Zentrum stand eine "grüne Lösung", damit auch die Grätzel-Bewohner trotz eines größeren Stadions profitieren.

Konkret sollte in der Keißlergasse (vor der Südseite des Stadions) in ca. sieben Meter Tiefe eine Durchfahrtsebene mit einer zweigeschoßigen Parkgarage (1300 Stellplätze) geschaffen werden. Durch die Aufstockung der Parkplätze (gesamt 3000 in unmittelbarer Nähe) wäre auch die Ausweitung auf 25.000 Sitzplätze umsetzbar.

Über der "Erdgeschoßebene" mit einem Stadionvorplatz wäre durch eine "aufgestelzte Bauweise" (in sieben Metern Höhe) ein Nahversorgungs-, Freizeit- und Entertainment-Zentrum angedacht gewesen. In 14 Metern Höhe ergibt sich eine Dachfläche von rund 32.000 Quadratmetern, die "als Freizeit- und Sportpark mit hohem Begrünungsanteil ausgeführt werden" sollte. Die Gesamtprojekt-Kosten sind mit 120 Millionen Euro angesetzt. Eine hohe Summe, die laut einem Insider durch "die für Investoren langfristig lukrative Shopping- und Entertainment-Ebene aber zu stemmen ist".

" Kuhn reagierte sehr interessiert. Es gab über Monate mehrere persönliche Treffen", erzählt ein Beteiligter. Aber plötzlich war der Rapid-Manager nicht mehr greifbar. Weder über sein Mobiltelefon, noch im Büro. Da keine Absage an das Projekt vorlag, wurde Präsident Rudolf Edlinger kontaktiert. " Edlinger versicherte glaubhaft, dass er nie etwas vom Projekt erfahren habe und dass er Interesse hätte", erzählt einer der Projektentwickler.