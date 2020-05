Rapid setzt auf Schöttel und einen Neubau

Der Dienstag begann freundlich: NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll lud den überzeugten Waldviertler Andy Marek mit etwas Verspätung zum 50er ein. Der Klubservice-Leiter, der von Präsident Rudolf Edlinger, Manager Werner Kuhn und Trainer Peter Schöttel nach St. Pölten begleitet wurde, bekam von Pröll das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ überreicht.

Ab 16 Uhr wurde es ernst. Das Rapid-Präsidium tagte wegen der aktuellen Krise länger als geplant, erst um 21 Uhr wurde die Runde aufgelöst. Vorweg: Die Revolution bleibt aus und Trainer Peter Schöttel im Amt. „Ich werde mit Schöttel noch sprechen, aber ich versichere: Ich stehe hinter dem Trainer“, sagte Edlinger klarer als nach dem 0:2 gegen den WAC. „Ich wollte mit der Ankündigung, alles zu hinterfragen, am Sonntag keine Trainerdiskussion auslösen“, erklärte der in der Öffentlichkeit sonst so gewandte Ex-Finanzminister. Um Schöttel künftig besser zu unterstützen, wird wie vom KURIER berichtet, die Suche nach einem Sportdirektor (wie früher Hörtnagl) gestartet.

Auch eine interne Lösung ist denkbar: Mit dem Aufstieg von Nachwuchs-Manager Carsten Jancker. Der deutsche Vizeweltmeister und Champions-League-Sieger sollte Rapid öffentlich wie bei Spielerverhandlungen adäquat vertreten können.

Festgelegt hat sich das Präsidium in der Stadionfrage: Das offizielle – wenn auch unrealistische – Ziel ist ab sofort ein Neubau des Hanappi-Stadions. Wenn bis Mai nicht die dafür nötigen Investoren gefunden werden (oder eine fällige UVP den Wunsch durchkreuzt), soll der ursprüngliche, aber extrem teure Plan der Generalsanierung umgesetzt werden. Um zumindest 20 Millionen Euro, ab Sommer 2014 (statt 2013). Die in Auftrag gegebenen (und auch zu zahlenden) Pläne für einen Stadionausbau sind somit hinfällig.