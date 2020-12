Rapidler schwören sich auf Molde ein: "Jetzt ist der Tag gekommen"

Es wird beim entscheidenden Spiel in Hütteldorf kalt, aber auf dem Rasen gegen Molde (18.55 Uhr) dennoch heiß hergehen. „Wir haben von Anfang an mit diesem Finalspiel gerechnet, und jetzt ist der Tag gekommen“, betont Didi Kühbauer. Nach seinen Trainingseindrücken kündigt der Chefcoach eine extrem motivierte Mannschaft mit den Rückkehrern Hofmann und Fountas an: „Für den Verein, für die Reputation der Spieler, für das Image der Liga – aus so vielen Gründen werden wir alles daran setzen, aufzusteigen.“

Kühl gerechnet benötigt Rapid ein 1:0 oder einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. Was spricht für den Aufstieg – und was dagegen?

Plus: Torgefahr Rapid hat diese Saison neue Offensivkraft entwickelt. Die 25 Ligatore sind der beste Wert seit 1987. In 18 der 19 Pflichtspiele wurden Tore bejubelt. Die Nullnummer? Gab es ausgerechnet in Molde.