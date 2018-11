Rapide Wahlkämpfer auf Russland-Reise

Bickel hätte damals, in der Nacht auf den 31. August, kaum 24 Stunden gehabt, um noch nachzurüsten. Zu wenig für einen Medizincheck. Das am Freitag zur Freude der Fans in den Raum gestellte Transferbudget wurde bei der Hauptversammlung verbal gestutzt. Martin Bruckner, der Mann für die Zahlen im Präsidium, sprach vom „Limit bei der Kreditkarte“ und dass dieses für zwei Transferperioden ausreichen müsse. So richtig austoben dürfte sich Bickel somit erst im Sommer, wenn trotz der Krise der neue Transferrekord (knapp elf Millionen Euro Erlöse) abermals überboten werden dürfte.