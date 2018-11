Von zwei Rapid-Serien muss in Moskau die richtige enden

From Russia with love – bei den bisherigen Russland-Reisen von Rapid gab es Gastgeschenke durch die Hausherren: Sieben Spiele, null Niederlagen lautet die verblüffende Bilanz. Darunter finden sich historische Erfolge wie das 1:0 in Moskau, als gegen Lok 2005 die letzte Teilnahme an der Champions League gefeiert wurde. Oder das „Wunder von Kasan“, als der wieder mitgeflogene nunmehrige Talente-Manager Steffen Hofmann nach einer 0:2-Heimniederlage in Kasan 2004 mit zwei Toren das 3:0 einleitete. Oder das 1:0 in Moskau, als das Team rund um Didi Kühbauer 1996 auf dem Weg ins Europacup-Finale auch von Dinamo nicht zu stoppen war.

„Heute wollen wir überraschen“, sagt Kühbauer, der Trainer. Und das wäre mitten in der Krise: ein Punktgewinn. Diesen benötigen die Grünen ab 16.50 Uhr (18.50 Ortszeit), um im Rennen um den Aufstieg zu bleiben.

Bisher ist dieser Europacup-Herbst zweigeteilt. Zu Hause hui, mit drei Siegen und dem 0:0 gegen Villarreal. Auswärts pfui, mit vier Niederlagen (auch wenn jene in Bukarest dank des Aufstiegs in die Gruppenphase bejubelt werden durfte).

Ausgerechnet für den ultimativen Punktzwang muss improvisiert werden: Kaum war das Ende der Verletzungsmisere bejubelt worden, fehlten im Flieger schon wieder vier Stammspieler. Murg ist erkrankt. „Bei ihm hoffe ich auf einen Einsatz in Innsbruck“, blickt Kühbauer auf den Liga-Sonntag. Auch bei Ivan könnte das Comeback gegen Wacker gelingen, Dibon und Pavlovic werden länger fehlen.