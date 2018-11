Nach Krammer: Welcher Umbruch 2019 bei Rapid zu erwarten ist

Kühbauer will von klein auf durchsetzungsstärkere, fittere und flinkere Spieler. „Was ist alles zu ändern? Von den Kleinen bis zu den Profis – wir werden das erarbeiten und festlegen. Dafür gibt es 100 Prozent Unterstützung für Kühbauer und sein Team“, kündigt Krammer an.

In Richtung der (da noch) anwesenden Spieler sagte der Vereinsboss: „Jeder von euch steht in der Verantwortung. Jeder muss bei sich selbst mit der Fehleranalyse anfangen.“ Am Ende stockte der Mobilfunk-Manager. „Ich muss euch noch etwas Persönliches sagen.“

Der 58-Jährige machte erstmals öffentlich, dass seine Frau vor eineinhalb Jahren an Krebs erkrankt war. „Das war eine harte Prüfung.“ Und erinnerte Krammer umso mehr an sein Versprechen: „Ich habe meiner Frau 2013 versprochen, nur für maximal zwei Amtszeiten anzutreten. Besonders jetzt ist meine erste Familie wichtiger als meine zweite Rapid. Deswegen werde ich 2019 nicht mehr antreten.“

Am Ende gab es noch ein Versprechen: „Dieses Präsidium hat noch ein Jahr. Ich verspreche: Wir werden Rapid wieder aus dieser Scheißgass’n führen.“ Als Highlight der bisherigen Amtszeit von Krammer bleibt jedenfalls das Jahrhundertprojekt „Neubau Allianz Stadion“.